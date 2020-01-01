YATIRIM UZMANI

Uzman ekonomistler tarafından istediğiniz an yatırımlarla ilgili bilgi ve destek alabilrisiniz. Yatırım uzmanınız sizin için işlemlerinizi takip ederek size bilgi verir. Yatırım uzmanı siz talep etmediğiniz sürece sizin adınıza işlem açamaz. Yatırım uzmanı müşterilerimiz için ücretsizdir.